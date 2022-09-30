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Пугачева получила гражданство Израиля – СМИ

Артистка выехала за границу вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным.

Автор: Шапарь Анастасия
Пугачева получила гражданство Израиля – СМИ
Алла Пугачева.
instagram alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева, по информации россСМИ, покинула Россию спустя месяц после приезда. С девятилетними близнецами артистка отправилась в Израиль, куда они всей семьей выехали в начале полномасштабной войны.

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По информации издания "Телеграф", Пугачева получила израильский паспорт в мае 2022 года. Подлинность гражданства подтвердили источники среди израильских пограничников. Документ будет действителен до мая 2023 года. 

Паспорт артистка получила в мае 2022 года.
Паспорт артистка получила в мае 2022 года.
telegraf

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим Галкин открыто выступил против войны и регулярно высмеивает и критикует российскую власть.

Ранее мы писали, что звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл стал новым амбассадором платформы United24.

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Теги:
Израиль, Алла Пугачева, паспорт

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