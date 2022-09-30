АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда "Звездных войн" Хэмилл стал амбассадором платформы United24

Владимир Зеленский провел с актером видео-встречу.

Автор: Шапарь Анастасия
Звезда "Звездных войн" Хэмилл стал амбассадором платформы United24
Марк Хэмилл.
kinofilms

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Фейсбуке, что новым амбассадором фандрейзинговой платформы United24 стал звезда "Звездных войн" - актер Марк Хэмилл. Лидер страны опубликовал фото, сделанные во время их диалога, а также рассказал о деталях разговора.

Читай также: Елена Зеленская поведала, что значит быть первой леди

Зеленский подчеркнул, что Хэмилл - первый, кто будет помогать собирать деньги на "Армию дронов".

"Он первый амбассадор, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов". Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь," - рассказал президент.

Владимир Зеленский на видеосвязи с Марком Хэмиллом.
Владимир Зеленский на видеосвязи с Марком Хэмиллом.
president.gov.ua

Хэмилл ответил, что сейчас - лучшее время, чтобы объединиться и помочь Украине.

"Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла," - высказался актер.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил кинозвезду за поддержку украинского народа в борьбе с российскими оккупантами.

Ранее мы писали, что жена Кирилла Буданова рассказала, как в военное время они поддерживают романтику. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Звездные войны, Марк Хэмилл, Владимир Зеленский

Статьи по теме

Делон принял приглашение Зеленского посетить Украину: Не боюсь этой поездки
Делон принял приглашение Зеленского посетить Украину: Не боюсь этой поездки
Ален Делон заинтриговал интервью с Зеленским
Ален Делон заинтриговал интервью с Зеленским
Тополя обратился к россиянам после приезда Зеленского в Изюм: Что там ваш бункерный дед
Тополя обратился к россиянам после приезда Зеленского в Изюм: Что там ваш бункерный дед
Ведущий Суханов о президентстве Зеленского: Я ошибался
Ведущий Суханов о президентстве Зеленского: Я ошибался
Укрпочта выпустила марки, посвященные псу-саперу Патрону
Укрпочта выпустила марки, посвященные псу-саперу Патрону
Актер из "Звездных войн" Джон Бойега отказался от дальнейших съемок во франшизе
Актер из "Звездных войн" Джон Бойега отказался от дальнейших съемок во франшизе

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK