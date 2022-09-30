Звезда "Звездных войн" Хэмилл стал амбассадором платформы United24

Владимир Зеленский провел с актером видео-встречу.

Автор: Шапарь Анастасия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Фейсбуке, что новым амбассадором фандрейзинговой платформы United24 стал звезда "Звездных войн" - актер Марк Хэмилл. Лидер страны опубликовал фото, сделанные во время их диалога, а также рассказал о деталях разговора.

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Зеленский подчеркнул, что Хэмилл - первый, кто будет помогать собирать деньги на "Армию дронов".

"Он первый амбассадор, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов". Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь," - рассказал президент.

Владимир Зеленский на видеосвязи с Марком Хэмиллом. president.gov.ua

Хэмилл ответил, что сейчас - лучшее время, чтобы объединиться и помочь Украине.

"Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла," - высказался актер.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил кинозвезду за поддержку украинского народа в борьбе с российскими оккупантами.

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