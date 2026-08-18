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Денисенко сменила фамилию и показала новый паспорт

Актриса взяла фамилию мужа

Автор: Коваленко Наталья
Денисенко сменила фамилию и показала новый паспорт
Денисенко сменила фамилию и показала новый паспорт instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая недавно во второй раз вышла замуж, показала обновленный паспорт. Звезда кино и сериалов решила официально взять фамилию своего нового мужа, бизнесмена и манекенщика Юрия Ярошенко.

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На своей странице в инстаграме в разделе сториз Наталка запостила селфи из салона автомобиля. На фото она демонстрировала на камеру ID-карту гражданки Украины, где четко видна ее новая фамилия — Ярошенко.

«Мультипаспорт», — лаконично подписала снимок Наталка.

Интересно, что перед заключением брака сам избранник актрисы Юрий Ярошенко также прошел процедуру смены фамилии. Ранее он был Савранским.

Наталка Денисенко сменила фамилию instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко сменила фамилию instagram.com/natalka_denisenko

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Теги:
шоу-бизнес, паспорт, Наталка Денисенко

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