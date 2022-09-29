АфишаАфиша
Русский Українська

Названа официальная причина смерти Елизаветы II

Ее Величество умерла в возрасте 96 лет.

Автор: Шапарь Анастасия
Названа официальная причина смерти Елизаветы II
Королева Елизавета умерла в обед 8 сентября в шотландском замке Балморал.
EPA

В Великобритании завершился траурный период по факту смерти королевы Елизаветы II. Ее Величество умерла днем, 8 сентября, в замке Балморал в 15:10. Сообщила о смерти монаха ее дочь, принцесса Анна. Национальный архив Шотландии обнародовал официальную выписку, где указывается причина смерти королевы. 

Читай также: Что будет с драгоценностями покойной Елизаветы II: кому они достанутся

Согласно выписке из записи в Регистре смертей 96-летняя Елизавета II умерла от старости. 

Свидетельство о смерти Ее Величества.
Свидетельство о смерти Ее Величества.
nrscotland.gov.uk

Церемония похорон прошла 19 сентября. Гроб с телом королевы находится в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Вместе с Елизаветой II в часовне погребены: ее муж, принц Филипп; отец Ее Величества, король Георг VI; мать королевы, Елизавета Боуз-Лайон; единственная сестра монаха, принцесса Маргарет. 

Королева Елизавета привнесла в королевскую историю много "Она первая, которая...".
Королева Елизавета привнесла в королевскую историю много "Она первая, которая...".
EPA

Ранее мы писали, какие продукты употребляет король Чарльз III, чтобы оставаться здоровым. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
причина смерти, Елизавета II, королевская семья Британии

Статьи по теме

Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Чарльза III с женой, сыном и герцогиней
Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Чарльза III с женой, сыном и герцогиней
Два совета, которые помогают королю Чарльзу III оставаться здоровым
Два совета, которые помогают королю Чарльзу III оставаться здоровым
Что будет с драгоценностями покойной Елизаветы II: кому они достанутся
Что будет с драгоценностями покойной Елизаветы II: кому они достанутся
"Проблески надежды": Король Чарльз III хочет помириться с Гарри и Меган
"Проблески надежды": Король Чарльз III хочет помириться с Гарри и Меган
Дворец сообщил об окончании траура фотографией молодой Елизаветы II
Дворец сообщил об окончании траура фотографией молодой Елизаветы II
Тышкевич наконец поставили диагноз
Тышкевич наконец поставили диагноз

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK