Названа официальная причина смерти Елизаветы II

Ее Величество умерла в возрасте 96 лет.

Автор: Шапарь Анастасия

Королева Елизавета умерла в обед 8 сентября в шотландском замке Балморал.

В Великобритании завершился траурный период по факту смерти королевы Елизаветы II. Ее Величество умерла днем, 8 сентября, в замке Балморал в 15:10. Сообщила о смерти монаха ее дочь, принцесса Анна. Национальный архив Шотландии обнародовал официальную выписку, где указывается причина смерти королевы.

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Согласно выписке из записи в Регистре смертей 96-летняя Елизавета II умерла от старости.

Свидетельство о смерти Ее Величества. nrscotland.gov.uk

Церемония похорон прошла 19 сентября. Гроб с телом королевы находится в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Вместе с Елизаветой II в часовне погребены: ее муж, принц Филипп; отец Ее Величества, король Георг VI; мать королевы, Елизавета Боуз-Лайон; единственная сестра монаха, принцесса Маргарет.

Королева Елизавета привнесла в королевскую историю много "Она первая, которая...". EPA

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