Два совета, которые помогают королю Чарльзу III оставаться здоровым

Новоиспеченный король предпочитает есть на завтрак еду, которая позволяет укреплять сердце.

Автор: Шапарь Анастасия

Король Великобритании Чарльз III более двух недель занимает свой трон после смерти матери, королевы Елизаветы II. Монах планирует прожить долго, поэтому внимательно следит за тем, что ест. По информации издания Mirror, на завтрак монах ест то, что помогает укрепить сердце.

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Экс-пресс-секретарь Чарльза поведал, что король предпочитает поздний завтрак. Королевский шеф-повар Даррен Макгрэди рассказывал, что Его Величество ест на завтрак сливы - две штуки. Также он пьет специальный чай, который способствует укреплению сердца и снижению кровяного давления. Король тоже пьет стакан фруктового сока.

Король Чарльз заботится о своем здоровье и планирует жить долго. EPA

По мнению Чарльза III, оба напитка положительно влияют на его здоровье и помогают прожить дольше и избежать рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что у короля также хорошая генетика долгожителя. Его отец, принц Филипп, дожил до 99 лет. Его мать, королева Елизавета II, - до 96 лет.

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