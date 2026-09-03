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Рассекречена причина смерти звезды «Оно» и «Один дома» Тима Карри

Актер ушел из жизни неделю назад в возрасте 80 лет

Автор: Коваленко Наталья
Рассекречена причина смерти звезды «Оно» и «Один дома» Тима Карри
Рассекречена причина смерти звезды «Оно» и «Один дома» Тима Карри
Getty Images

Официально обнародована причина смерти легендарного английского актера Тима Карри. Звезда культовых картин «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Один дома» и «Оно» ушел из жизни 25 августа 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе на 81-м году жизни.

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Согласно документам Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, полученным изданием People, Тим умер в результате ишемической болезни сердца.

Среди существенных осложнений, которые способствовали ухудшению состояния здоровья, но не стали непосредственной причиной смерти, указаны последствия тяжелого инсульта, перенесенного в 2012 году, и рак почек.

В документе также указано, что никаких операций перед смертью по поводу указанных заболеваний актеру не проводили.

После тяжелого инсульта актер был частично парализован и передвигался в кресле-коляске, из-за чего в основном сосредоточился на озвучивании персонажей. Карри никогда не был женат и не имел детей.

Тим Карри
Тим Карри
Getty Images

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Теги:
шоу-бизнес, причина смерти

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