Названа официальная причина смерти звезды «Баффи — истребительница вампиров» Николаса Брэндона

Актер жаловался на боль в груди перед смертью

Автор: Коваленко Наталья
Getty Images

Официально подтверждена причина смерти звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николаса Брендона, который ушел из жизни 20 марта в возрасте 54 лет.

Коронер округа Патнэм Тодд Зейнер завершил вскрытие и обнародовал медицинское заключение. Согласно отчету, который получило издание Page Six, актер умер от атеросклеротической и гипертонической сердечно-сосудистой болезни. Сопутствующими факторами, приведшими к смерти, стали острая пневмония и ранее перенесенный инфаркт миокарда.

В документе также указано, что у Брендона было обнаружено значительное увеличение сердца и диагностирован тяжелый стеноз правой коронарной артерии, умеренный стеноз левой передней нисходящей и левой огибающей артерий. Кроме того, у знаменитости во время вскрытия обнаружили воспаление тонкой кишки, вызванное ишемическими изменениями на фоне кардиогенного шока.

Перед смертью актер жаловался на боль в груди, имел постоянный кашель и охрипший голос. Николас пытался лечиться самостоятельно безрецептурными препаратами.

Службу спасения вызвала менеджер и близкая подруга актера Тереза Фортье. Смерть констатировали примерно в 6 утра; реанимационные мероприятия не проводились из-за очевидных признаков смерти.

Николас Брэндон
Getty Images

