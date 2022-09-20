Звезда "Сумерок" впервые стала мамой

Эшли Грин стала мамой девочки.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудская актриса, звезда сериала "Сумерки" Эшли Грин впервые стала мамой. В Инстаграме артистка поделилась радостной новостью, показав ручку новорожденной дочери. Малышка родилась 16 сентября.

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Грин поведала, какое имя они дали малышке с мужем Полом Коурой. Новорожденную зовут Кингсли Рейнн.

"И так просто – все изменилось. В мгновение ока ты пришла в наш мир и все остальное исчезло. Остальное потеряло значение. Любовь, которой мы охвачены, невозможно объяснить, ее можно только почувствовать глубже. Мы очень любим тебя, кроха. Добро пожаловать в наш мир," - подписала фото Грин.

О беременности Грин сообщила в марте, а в августе устроила грандиозное шоу в честь пола будущего малыша.

Отметим, что Эшли Грин и Пол Коури начали встречаться в 2013 году. В 2018 году возлюбленные официально стали мужем и женой.

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