Стужук выходит замуж: Самое уверенное и прекрасное "Да"
Для матери троих детей это будет второй брак.
Украинский блогер София Стужук, которая молчит о войне в Украине и продолжает работать на российский рынок, во второй раз выходит замуж. Молчунья о войне опубликовала фото и видео в Инстаграм с романтического предложения руки и сердца в Париже.
Читай также: Стужук снова сошлась с латвийцем и выставила совместный фотосетИзбранником блогерши стал бизнесмен Антон из Риги. Будущий муж Софии сделал сюрприз возлюбленной на одной из крыш Парижа, на фоне Эйфелевой башни.
"Самое уверенное и прекрасное "Да" в моей жизни," - заявила София.
Отметим, что Антон вместе со Стужук более 10 месяцев. По признанию Софии, они познакомились в клубе, провели ночь и после начали встречаться. После начала полномасштабного вторжения в Украине брогерша вместе с тремя детьми уехала к возлюбленному в Латвию.
Стоит отметить, что Стужук была замужем за покойным блогером Дмитрием Стужуком, в браке с которым родила трех детей. Антон также был ранее женат, и у него есть дочь.
Ранее мы писали, что молчунья Ани Лорак вернулась в соцсети с противоречивым постом.