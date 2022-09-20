Стужук выходит замуж: Самое уверенное и прекрасное "Да"

Для матери троих детей это будет второй брак.

Автор: Шапарь Анастасия

София Стужук во второй раз выходит замуж.

Украинский блогер София Стужук, которая молчит о войне в Украине и продолжает работать на российский рынок, во второй раз выходит замуж. Молчунья о войне опубликовала фото и видео в Инстаграм с романтического предложения руки и сердца в Париже.

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Избранником блогерши стал бизнесмен Антон из Риги. Будущий муж Софии сделал сюрприз возлюбленной на одной из крыш Парижа, на фоне Эйфелевой башни.

Избранник блогерши - бизнесмен из Риги. instagram sofia_stuzhuk

"Самое уверенное и прекрасное "Да" в моей жизни," - заявила София.

Избранник блогерши - бизнесмен из Риги. instagram sofia_stuzhuk

Избранник блогерши - бизнесмен из Риги. instagram sofia_stuzhuk

Отметим, что Антон вместе со Стужук более 10 месяцев. По признанию Софии, они познакомились в клубе, провели ночь и после начали встречаться. После начала полномасштабного вторжения в Украине брогерша вместе с тремя детьми уехала к возлюбленному в Латвию.

Стоит отметить, что Стужук была замужем за покойным блогером Дмитрием Стужуком, в браке с которым родила трех детей. Антон также был ранее женат, и у него есть дочь.

Ранее мы писали, что молчунья Ани Лорак вернулась в соцсети с противоречивым постом.