Ани Лорак вернулась в Инстаграм: в сети негодование

Артистка опубликовала пост с закрытыми комментариями, где обтекаемо поразмышляла о двузначных понятиях.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в РФ и молчит о кровопролитной войне России против Украины, вернулась в Инстаграм и Фейсбук. Звезда опубликовала первую публикацию за семь месяцев.

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В соцсетях пользователи шокированы от обтекаемости ее нового поста, так как все еще надеялись, что Ани Лорак опомнится и выступит против полномасштабной войны, которую развязала Россия. Украинцы дали понять, что не простят пророссийскую артистку. Стоит отменить, что сама певица решила избавить себя от негатива под личными постами, отчего закрыла комментарии.

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души," - написала Ани Лорак.

Ранее мы писали, что известный продюсер высказался по поводу заявления Пугачевой о признании ее иностранным агентом. Роднянский считает, что "пахнет" фундаментальными переменами.