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Известный продюсер о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды

Александр Роднянский отреагировал на просьбу Примадонны признать ее иностранным агентом вслед за Галкиным.

Автор: Шапарь Анастасия
Известный продюсер о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды
Алла Пугачева и Максим Галкин.
instagram maxgalkinru

Продюсер Александр Роднянский, который занял сторону российской оппозиции с начала полномасштабного вторжения, не смог не отреагировать на громкое заявление российской певицы Аллы Пугачевой. Артистка не просто впервые открыто заявила об антивоенной позиции, но и попросила признать ее иностранным агентом.

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В Инстаграме Роднянский отметил, что заявление Примадонны "пахнет" глобальными переменами в стране-агрессоре. 

"Что-то важное произошло в атмосфере. Что-то существенное изменилось. Запахло сменой погоды. Как это бывает перед очищающим дождем. Даже ливнем. И дело не в том, что съежились до размера тараканов пропагандисты. Не в том, что на фоне Примадонны руководители страны сразу показались случайными временщиками, очередными жадными до наживы коррупционерами, мелкими жуликами и ворами. Дело в том, что, кажется, пришло время не молчать всем," - заявил Александр.

instagram alla_orfey

Также продюсер подчеркнул, что высказывание певицы подарили шанс многим россиянам высказаться или почувствовать небольшое облегчение - тем, кому "больно и стыдно за свою страну".

"Вопрос в том, как им воспользуются," - подвел итог Роднянский.

Ранее мы писали, что смелое заявление Пугачева сделала после признания Максима Галкина "инагентом". Ранее певица молча демонстрировала антивоенную позицию. 

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Теги:
Александр Роднянский, Алла Пугачева

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