Стужук снова сошлась с латвийцем и выставила совместный фотосет

София Стужук позировала со своим возлюбленным на фоне бревен в купальнике.

Украинская блогерша, у которой в Инстаграме сейчас 5,2 миллиона подписчиков, "познакомила" аудиторию со своим спутником Антоном.

Еще неделю назад женщина сообщила о разрыве отношений, но, видимо, не смогла противиться силе чувств.

"Ну, пожалуй, теперь можно и познакомить. Моя любовь – Антон. Человек, с которым я чувствую себя безумно счастливой", – начала подпись к снимкам София.

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Завсегдатайша соцсетей позировала в сиреневом купальнике. Но не на фоне бассейна или естественного водоема, а дров. С избранником они вместе, как продолжила в подписи Стужук, уже более 8 месяцев. Мужчина, мол, подарил ей "чувства любви до Луны и обратно".

По словам Софии, Антон принимает ее семью. Вместе они планируют "пробовать строить" свою.

Также блогерша отметила, что ей ведома заинтересованность аудитории:

"Я знаю, что у вас – миллион вопросов. И знаю, что когда я смогу вам рассказать, что произошло у нас, вы обязательно поймете. Но это жизнь и в ней бывают качели не только потому что кто-то "не такой", а потому что обстоятельства иногда кажутся сильнее".

Виновница поста пообещала ближе познакомить подписчиков со спутником в своих инстаграм-историях.

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

instagram sofia_stuzhuk

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Роман с латвийцем Антоном Стужук поддерживала в течение четырех месяцев на расстоянии. После широкомасштабного вторжения РФ в Украину многодетная блогерша подалась жить с бойфрендом к нему в страну.

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