Звезда «Сумерок» Тейлор Лотнер с женой устроили вечеринку в честь будущего ребенка

Пара организовала baby shower в розовых тонах

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Тейлор Лотнер и его жена-медсестра Тэй готовятся впервые стать родителями. Пара ожидает рождения девочки и накануне устроила яркий праздник — baby shower в стиле чаепития. Кадрами с вечеринки влюбленные поделились в инстаграме.

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Организацией занималась близкая подруга Лотнеров, инфлюенсер Жаклин Хилл. Локацию украсили розами и пионами в различных оттенках розового цвета, розово-белой аркой из воздушных шаров, десертами на подносах и баннером с надписью: «Цветущий ребенок! Маленькая принцесса уже в пути!».

29-летняя Тэй выбрала для праздника нежное розовое макси-платье с открытыми плечами, подчеркивавшее ее беременный животик, а 34-летний актер позировал на фото в льняной рубашке и коричневых брюках.

Напомним, что звезда «Сумерек» женился на любимой в ноябре 2022 года, а в марте 2026-го они официально объявили об ожидании первенца.

Тейлор Лотнер и его жена устроили Baby Shower instagram.com/taylautner

Тейлор Лотнер и его жена устроили Baby Shower instagram.com/taylautner

Тейлор Лотнер и его жена устроили Baby Shower instagram.com/taylautner

Тейлор Лотнер и его жена устроили Baby Shower instagram.com/taylautner