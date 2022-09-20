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Талантлив во всем: Брэд Питт показал свои скульптуры

Актер представил свои работы в Финляндии.

Автор: Шапарь Анастасия
Талантлив во всем: Брэд Питт показал свои скульптуры
Брэд Питт.
EPA

Голливудский актер Брэд Питт показал, что талантлив не только в актерстве, но и в творчестве. Издание The Guardian сообщает, что Питт впервые предстал в качестве скульптора в художественной галереи в городе Тампере, Финляндия.

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В галерее представлены девять работ Питта: бронзовая скульптура с изображением человека, который пытается вылезти из ящика; пули, застывшие в кристаллизованном силиконе; гипсовое панно, которое изображает перестрелку; миниатюра дома из древесины и другие арт-объекты.

Актер лично прибыл на открытие выставки, где появился в компании австралийского музыканта Ника Кейва и британского скульптора Томаса Хаусаго.

"Для меня это о саморефлексии. Речь идет о том, где я ошибся в своих отношениях, где оступился, в чем замешан. Для меня это родилось из владения тем, что я называю радикальной инвентаризацией себя, быть по-настоящему жестоко честным с собой и принимать во внимание тех, кого я, возможно, обидел, в моменты, когда я поступал неправильно," - поведал Брэд.

Известно, что актер решил попробовать свои силы в гончарстве после развода с Джоли в 2017 году. 

Ранее мы писали, что Вуди Аллен заявил о завершении карьеры. 

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Теги:
Брэд Питт, скульптуры

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