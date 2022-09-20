Вуди Аллен завершил завершил карьеру в кино

Американскому режиссеру уже 86 лет.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский режиссер Вуди Аллен заявил, что планирует завершить карьеру в кино. В интервью для испанского издания La Vanguardia режиссер поведал, после чего отправится на заслуженный отдых.

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86-летний Аллен признался, что сначала завершит съемки своего пятидесятого фильма под названием "Оса 22". Съемки киноленты начнутся в октябре и будут проходить в Париже, Франция. По словам режиссера, фильм будет снят полностью на французском языке.

Напомним, что Вуди Аллен - обладатель четырех статуэток "Оскар", комедиант, писатель, автор рассказов, джазовый кларнетист. Его первой киноработой стал фильм "Что нового, киска?" 1965 года.

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