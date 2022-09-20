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Вуди Аллен завершил завершил карьеру в кино

Американскому режиссеру уже 86 лет.

Автор: Шапарь Анастасия
Вуди Аллен завершил завершил карьеру в кино
Вуди Аллен.
EPA

Голливудский режиссер Вуди Аллен заявил, что планирует завершить карьеру в кино. В интервью для испанского издания La Vanguardia режиссер поведал, после чего отправится на заслуженный отдых.

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86-летний Аллен признался, что сначала завершит съемки своего пятидесятого фильма под названием "Оса 22". Съемки киноленты начнутся в октябре и будут проходить в Париже, Франция. По словам режиссера, фильм будет снят полностью на французском языке.

Напомним, что Вуди Аллен - обладатель четырех статуэток "Оскар", комедиант, писатель, автор рассказов, джазовый кларнетист. Его первой киноработой стал фильм "Что нового, киска?" 1965 года. 

Ранее мы писали, что в сети показали душевное видео, как на похоронах королевы Британии присутствовали ее любимые корги. 

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Теги:
Вуди Аллен, завершает карьеру

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