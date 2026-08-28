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Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс объявила о завершении актерской карьеры

Актриса назвала несколько причин такого решения

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс объявила о завершении актерской карьеры
Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс объявила о завершении актерской карьеры
Getty Images

Американская актриса Холли Мэри Комбс, получившая мировую популярность благодаря роли Пайпер Холливелл в культовом сериале «Зачарованные», официально сообщила о завершении актерской карьеры. Об этом 52-летняя звезда заявила в новом эпизоде подкаста The House of Halliwell.

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Актриса не снималась в новых проектах в течение семи лет. Ее последним появлением на экране была эпизодическая роль в сериале «Анатомия страсти» в 2019 году.

Главной причиной паузы и последующего ухода из профессии стало воспитание троих сыновей. По словам актрисы, во время пандемии COVID-19 в ее доме царил «настоящий хаос», что требовало ее полного присутствия рядом с детьми.

Кроме того, Комбс призналась, что сценарии, которые ей присылали в последние годы, не вызывали восторга, а круг ролей для женщин в категории «40–50 лет» существенно сужается.

«В возрастном диапазоне от 40 до 50 лет выбор ролей становится все меньше, а сами персонажи — менее интересными. Мне просто не предлагали ничего такого, из-за чего я бы воскликнула: "О боже, это невероятно, я должна это сыграть!"», — поделилась знаменитость.

Холли Мэри отметила, что не закрывает дверь в кинематограф окончательно и может рассмотреть предложения после того, как ее младшие сыновья успешно окончат школу. Сейчас она проживает в штате Вашингтон с мужем Майком Райаном и детьми.

Актрисы сериала «Зачарованные»
Актрисы сериала «Зачарованные»
Getty Images

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Теги:
Зачарованные, шоу-бизнес, завершает карьеру

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