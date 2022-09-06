Как смотреть на собеседника, чтобы сбить с толку: советы Арестовича

По словам советника ОП, способ отлично работает на начальниках-самодурах.

Автор: Шапарь Анастасия

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович хорошо разбирается в психологии. Политик решил поделиться с аудиторией психологической техникой ведения переговоров, который, по его словам, успокаивающе действует на начальников-самодуров.

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Арестович поведал в Инстаграм, куда нужно смотреть на теле собеседника, чтобы у того сложилось нехорошее ощущение.

"Смотрите ему на кончик уха - на выбор. У него будет полное ощущение, что вы смотрите ему прямо в глаза и нехорошее ощущение, что ему никак не удается поймать ваш взгляд (а значит он - "дурак" в этой истории). Станет вести себя, как человек, вернетесь к воспитанному - глаз-глаз-рот. Глаз-глаз-грудь - дружеский вариант. Глаз-глаз-пах - очень дружеский. Впрочем, на некоторых начальников, мне говорили, действует еще лучше," - поделился Алексей.

Сопроводил полезный пост картинкой-мемом с картошкой с лишней хромосомой.

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