Как разоблачить абьюзера на первом свидании: советы и лайфхаки
Как разоблачить абьюзера на первом свидании: советы и лайфхаки
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Первое свидание — это не только время для бабочек в животе, но и отличная возможность присмотреться к человеку. Абьюзивные личности часто используют стратегию «любовного бомбардирования» (love bombing), чтобы быстро усыпить вашу vigilаность. Однако полностью скрыть контролирующие Паттерны на первой встрече практически невозможно.
Первые тревожные сигналы
- Нарушение личных границ. Он заказывает еду без вашего согласия, настаивает на встрече в неудобное для вас время или агрессивно предлагать отвезти вас домой, несмотря на ваш отказ.
- Идеализация и торопливость. Фразы в духе «Я никогда никого так не любил», «Ты — женщина моей мечты» на третьем часе общения — попытка сформировать привязанность в обход естественной дистанции.
- Проверка «на слабо». Двусмысленные шутки, сарказм или подколки под видом юмора, за которыми следит реакция: стерпите ли вы прощупывание границ.
- Отношение к обслуживающему персоналу. Грубость с официантом или резкие комментарии в адрес окружающих показывают, как человек ведет себя с теми, кто от него зависит.
- Все «бывшие» — сумасшедшие. Если в разговоре всплывают прошлые отношения и все партнеры описываются исключительно как «виновники его страданий», человек не умеет брать ответственность за свои поступки.
Психологические лайфхаки для проверки
- Тест на слово «Нет». Мягко, но уверенно откажите в чем-то незначительном (например, выбрать другое кафе или отказаться от заказанного им напитка). Здоровый человек отреагирует спокойно; абьюзер проявит раздражение, попытается устыдить или надавить.
- Изменение сценария. Предложите сменить локацию или сместить время встречи. Жесткий контроль над планом и паника при его изменении — признак манипулятора.
- Держите фокус на себе. Обратите внимание на свое телесное состояние. Если вместо расслабленности вы чувствуете необъяснимое напряжение, тревогу или желание угодить — это важный сигнал психики.
Главная цель первого свидания — не произвести впечатление, а оценить, насколько вам безопасно и комфортно рядом с человеком. При любых сомнениях доверяйте интуиции и не бойтесь завершать встречу раньше времени.