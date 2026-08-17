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Кэти Перри в кепке и Джастин Трюдо с вантузом устроили танцы в магазине

Бывший премьер-министр Канады и исполнительница песни Firework пошутили под трек сына политика.

Автор: Дмитрий Сыч
Кэти Перри в кепке и Джастин Трюдо с вантузом устроили танцы в магазине
Трюдо поддержал рэп-карьеру своего первенца
instagram xavtrudeau_

Джастин Трюдо – бывший премьер-министр Канады – необычным способом поддержал музыкальную карьеру своего 18-летнего сына Ксавье, который выступает под псевдонимом Xav.

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54-летний политик вместе с любимой, американской певицей Кэти Перри, отправился за покупкками. Во время обычного похода в магазин пара неожиданно устроила импровизированные танцы под новую композицию Ксавье Downtown.

Трюдо решил не ограничиваться обычным прослушиванием трека. На видео он активно двигается под музыку, держа в одной руке вантуз, а в другой – пластиковую корзину. Такой реквизит только прибавил ситуации комичности.

41-летняя Кэти Перри также присоединилась к неожиданному гулянью и с энтузиазмом потанцевала вместе с Джастином. Кадры их выходки опубликовал в соцсети Ксавье.

Судя по реакции политика на новую композицию, он вполне может претендовать на звание ярого фана Xav.

Отношения Джастина Трюдо и Кэти Перри активно обсуждают в сети. Певица уже называла спутника "любовью своей жизни".

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Кроме Ксавье, у Трюдо есть еще двое детей от первого брака – 17-летняя Элла-Грейс и 12-летний Адриан. Ранее политик вместе со старшей дочерью сходил на концерт Кэти Перри.

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Теги:
Кэти Перри, певица, юмор, шоу-бизнес, Политик, дети знаменитостей, дети звезд

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