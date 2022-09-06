Как дочь Кошевого помогает украинской армии

Варвара рассказала, как хочет заработать для помощи ВСУ.

Автор: Шапарь Анастасия

Старшая дочь актера "Квартала 95" Евгения Кошевого - Варвара - решила помочь собрать деньги для украинской армии. В Инстаграме девочки появился пост, где она рассказала, каким образом хочет заработать для ВСУ.

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14-летняя Варвара решила продать свои личные вещи в своих сториз. Все вырученные средства она отправит на закупку оборудования для украинской армии.

"Важно! Хочу продать свои вещи! Все собранные средства пойдут на приобретение тепловизора для ВСУ," - написала в сториз Варвара.

Варвара решила продать свои вещи. instagram

Отметим, что Варвара учится в 9 классе, а ее младшая сестра Серафима - во втором.

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