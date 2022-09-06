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Как дочь Кошевого помогает украинской армии

Варвара рассказала, как хочет заработать для помощи ВСУ.

Автор: Шапарь Анастасия
Как дочь Кошевого помогает украинской армии
Евгений Кошевой с дочерью Варварой.
instagram evgenii.koshevoi

Старшая дочь актера "Квартала 95" Евгения Кошевого - Варвара - решила помочь собрать деньги для украинской армии. В Инстаграме девочки появился пост, где она рассказала, каким образом хочет заработать для ВСУ.

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14-летняя Варвара решила продать свои личные вещи в своих сториз. Все вырученные средства она отправит на закупку оборудования для украинской армии. 

"Важно! Хочу продать свои вещи! Все собранные средства пойдут на приобретение тепловизора для ВСУ," - написала в сториз Варвара. 

Варвара решила продать свои вещи.
Варвара решила продать свои вещи.
instagram

Отметим, что Варвара учится в 9 классе, а ее младшая сестра Серафима - во втором. 

Ранее мы писали, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал всю семью. Политик воспитывает с женой двух дочек и маленького сына. 

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Теги:
помощь армии, украинская армия, Евгений Кошевой, дети знаменитостей

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