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"Папины дочки": Виталий Ким показал свою семью

Глава Николаевской ОВА - отец трех детей.

Автор: Шапарь Анастасия
"Папины дочки": Виталий Ким показал свою семью
Виталий Ким и супруга Юлия.
niklife.com.ua

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким встретился с семьей спустя полгода и показал аудитории, какие у него красавицы-дочки, супруга и сын. Семейное фото появилось в Инстаграм политика.

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Глава Николаевской ОВА провел бесценно выходные - с супругой Юлией, двумя дочками и маленьким сыном. В подписи к фото Виталий признался, что до этого 6 месяцев не видел семью.

Поклонники в восторге от семейного портрета и отмечают, что красавицы-дочки похожи на Кима, а единственный сын - на маму: "Папины девочки, а мальчик, мне кажется, похож на маму", "Какая красивая семья", "Лучшие", "Вы - лицо честной настоящей власти! Скорейшей Победы!".

Ранее мы писали, какие семейные традиции существуют у Алексея Арестовича с женой. Супруга политика призналась, что с начала вторжения их любовь только стала крепче. 

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Теги:
Николаев, Политик

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