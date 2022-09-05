"Папины дочки": Виталий Ким показал свою семью

Глава Николаевской ОВА - отец трех детей.

Автор: Шапарь Анастасия

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким встретился с семьей спустя полгода и показал аудитории, какие у него красавицы-дочки, супруга и сын. Семейное фото появилось в Инстаграм политика.

Читай также: Как изменился Зеленский после 24 февраля: ответ Виталия Кима

Глава Николаевской ОВА провел бесценно выходные - с супругой Юлией, двумя дочками и маленьким сыном. В подписи к фото Виталий признался, что до этого 6 месяцев не видел семью.

Поклонники в восторге от семейного портрета и отмечают, что красавицы-дочки похожи на Кима, а единственный сын - на маму: "Папины девочки, а мальчик, мне кажется, похож на маму", "Какая красивая семья", "Лучшие", "Вы - лицо честной настоящей власти! Скорейшей Победы!".

Ранее мы писали, какие семейные традиции существуют у Алексея Арестовича с женой. Супруга политика призналась, что с начала вторжения их любовь только стала крепче.