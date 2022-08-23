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Неожиданно: Брэда Питта подозревают в романе с известной моделью

Звезда недавно рассталась с мужем из-за его измен.

Автор: Шапарь Анастасия
Неожиданно: Брэда Питта подозревают в романе с известной моделью
Брэд Питт.
EPA

Голливудский актер Брэд Питт в рамках промо своего нового фильма стал частым гостем красных дорожек. Также бывшему супругу Анджелины Джоли приписывают новый роман с весьма неожиданной избранницей. Об этом сообщают американские СМИ.

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Совсем недавно стало известно, что топ-модель Эмили Ратаковски рассталась с мужем и отцом своего годовалого сына. Причина, указанная инсайдерами, - это измены мужчины. Теперь подозревают Эмили в романе с Питтом.

Эмили Ратаковски.
Эмили Ратаковски.
EPA

Актер и модель, по информации источников, встречаются уже несколько недель. Их несколько раз видели в ресторанах, и их общение мало похоже на дружеское.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски планирует развестись со своим супругом Себастьяном Бир-Макклардом. Модель заметили без обручального кольца на подиуме.

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Теги:
Брэд Питт, Эмили Ратаковски

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