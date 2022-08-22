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Сын Бекхэмов объяснил, почему взял фамилию жены

Бруклин и Никола поженились в апреле.

Автор: Шапарь Анастасия
Сын Бекхэмов объяснил, почему взял фамилию жены
Бруклин Бекхэм и Никола Пельц.
EPA

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов - Бруклин - объяснил, почему решил взять фамилию супруги Николы Пельц. Изданию E! Daily Pop парень поведал, что они вместе захотели взять двойную фамилию, чтобы их общая фамилия зазвучала по-иному. 

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Бруклин отметил, что фамилии Бэкхем и Пельц "здорово сочетаются друг с другом".

"Я просто думал, что это по-другому. Не многие парни берут имена своих жен. Почему бы и нет?" - объяснил Бруклин.

Также сын Бэкхемов поведал, что посоветовали его звездные родители молодоженам. 

Бруклин - старший сын Бекхэмов.
Бруклин - старший сын Бекхэмов.
EPA

"Просто любите друг друга, старайтесь ни о чем не беспокоиться, продолжайте работать и просто старайтесь получать удовольствие," - процитировал парень.

Отметим, что с момента свадьбы между Николой и Викторией Бекхэм начались разногласия. Известно, что Дэвид и Виктория частично организовали свадьбу их сына, которая обошлась в 5 миллионов фунтов стерлингов. Однако их не пригласили сесть за главный стол вместе с семьей Николы. 

Ранее мы писали, что Джей Ло и Бен Аффлек сыграли пышную свадьбу. Свадебная церемония прошла в доме актера в Джорджии.

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Теги:
Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, свадьба

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