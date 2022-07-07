Группа "Антитіла" сообщила о потере для всей команды
Ушел из жизни известный саунд-продюсер Дмитрий Хомулко.
Украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" - Тарас Тополя - сообщил о трагедии для их команды. В возрасте 50 лет умер саунд-продюсер Дмитрий Хомулко. С покойным сотрудничали "Бумбокс", "Антитіла" и другие звезды украинского шоу-бизнеса.
"Большая потеря для нашей команды. Вчера вечером умер наш друг Дмитрий Хомулко или как все называли его – Боб. Боб – музыкант, крутой саунд-продюсер, звукорежиссер," - сообщается на официальной странице группы.
Читай также: Тарас Тополя показал ужасающие кадры со своего "фронтового" Дня рождения - видео 18+"Антитела" сотрудничала с продюсером последние 8 лет. На студии Хомулко "Bobina records" были записаны все хиты артистов. Однако о причине смерти Хомулко неизвестно. Супруга саунд-продюсера сообщила, что внезапная смерть продюсера пришла 6 июля.
"Все знали его как Боба, талантливого звукорежиссера, музыканта и сауд-продюсера. Он был большим жизнелюбом, весёлым и заботливым. Так буду помнить его я," - написала жена покойного.
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