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Группа "Антитіла" сообщила о потере для всей команды

Ушел из жизни известный саунд-продюсер Дмитрий Хомулко.

Автор: Шапарь Анастасия
Группа "Антитіла" сообщила о потере для всей команды
Украинский продюсер Дмитрий Хомулко.
открытые источники

Украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" - Тарас Тополя - сообщил о трагедии для их команды. В возрасте 50 лет умер саунд-продюсер Дмитрий Хомулко. С покойным сотрудничали "Бумбокс", "Антитіла" и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

"Большая потеря для нашей команды. Вчера вечером умер наш друг Дмитрий Хомулко или как все называли его – Боб. Боб – музыкант, крутой саунд-продюсер, звукорежиссер," - сообщается на официальной странице группы.

"Антитела" и Хомулко.
"Антитела" и Хомулко.
instagram.com/antytila_official

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"Антитела" сотрудничала с продюсером последние 8 лет. На студии Хомулко "Bobina records" были записаны все хиты артистов. Однако о причине смерти Хомулко неизвестно. Супруга саунд-продюсера сообщила, что внезапная смерть продюсера пришла 6 июля.

"Все знали его как Боба, талантливого звукорежиссера, музыканта и сауд-продюсера. Он был большим жизнелюбом, весёлым и заботливым. Так буду помнить его я," - написала жена покойного.

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Теги:
продюсер, Антитела

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