Сенцов поведал, как поменялся за 4 месяца на фронте

Режиссер рассказал, что отправка на фронт была естественным решением.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов рассказал, как поменялся на фронте, а также поведал о военных буднях. Об этом защитник поведал в интервью 24 каналу.

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Сенцов вспомнил, что был на Майдане и с началом аннексии Крыма отправился на полуостров, где участвовал в проукраинских акциях протеста. Именно за это суд страны-агрессора приговорил режиссера к 20 годам лишения свободы. Поэтому, когда стало ему понятно, что полномасштабная война с РФ надвигается - пошел на фронт. Сначала это было территориальная оборона. Его подразделение вместе с 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев находились под Мощуном и Горенкой на севере Киевской области. Сейчас Сенцов воюет на востоке Украины.

"Я набираюсь опыта и боевых навыков. За эти 4 месяца я сильно изменился. Я уже не какой-нибудь новичок в этом деле, а солдат, у которого есть определенный опыт," - рассказал режиссер.

Сенцов воюет на востоке Украины. facebook.com/oleg.sentsov

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Также Олег Сенцов поведал о прифронтовых буднях. Защитник подчеркнул, что это активные боевые действия составляют лишь пару процентов жизни воина. Много времени занимают бытовые моменты: обустройство сна и еды, поиск возможности выполнить гигиенические процедуры.

"Также ты ищешь, как обустроить себе оборону. Это копание окопов. Ты гораздо больше копаешь землю, чем стреляешь. Это правда, и это очень важно," - подчеркнул воин ВСУ.

Режиссер подчеркивает, что сейчас война артиллерии.

"Это война на расстоянии. Поэтому главный навык любого солдата – это выживание. Нужно уметь зарываться в землю, пережидать там (обстрел – 24 канал) и быть готовым дать отпор, когда после этого уйдет пехота," - заключил Сенцов.

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