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Клопотенко признался, пополнит ли ряды ВСУ

Шеф-повар активно помогает кормить переселенцев.

Автор: Шапарь Анастасия
Клопотенко признался, пополнит ли ряды ВСУ
Евгений Клопотенко.
instagram klopotenko

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко активно помогает переселенцам, которые пострадали от российской агрессии. Во время вторжения звезда готовит еду для большого количества людей. Евгений поведал, собирается ли идти воевать. Об этом пишет "ВОНА".

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По словам Клопотенко, жизнь непредсказуема, поэтому, если его мобилизуют, то он не будет уклоняться и пополнит ряды ВСУ. Сейчас шеф-повар не прекращает заниматься благотворительностью, в его ресторанах пострадавших от войны и воинов кормят бесплатно.

Также Клопотенко собирается заниматься фермерством, чтобы отказаться от иностранных продуктов.

Ранее мы писали, что супруга Бардаша прокомментировала развод с пророссийским продюсером. Юрий, несмотря на войну в Украине, называет себя "русским человеком".

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Теги:
украинская армия, Евгений Клопотенко

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