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Супруга Бардаша прокомментировала их развод: Произошел развал семьи

Между супругами произошли политические разногласия.

Автор: Шапарь Анастасия
Супруга Бардаша прокомментировала их развод: Произошел развал семьи
Супруги поженились в 2020 году.
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Украинская модель Елизавета Бардаш рассталась с украинским продюсером Юрием Бардашем. Мужчина, несмотря на войну в Украине, называет себя "русским человеком", Россию - "великой державой, а Украину - "фашистской". Модель, в свою очередь, поддерживает Украину.

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В сториз Инстаграма Елизавета прокомментировала развод с продюсером. Девушка отметила, что не понимает радости общественности их расставанию. 

"Все так рады, а для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи," - заявила модель.

Елизавета прокомментировала развод с Юрием.
Елизавета прокомментировала развод с Юрием.
instagram lisa.bardash

Отметим, что Елизавета и Юрий в браке с лета 2020 года. В этом же году у них родилась дочь Сара. У Бардаша от первого брака с певицей Луной есть также сын Георгий.

Ранее мы писали, что звезда "Папика" и "Сватов" объявила о помолвке. Звезда сказала "да", о чем рассказала в соцсетях.

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Теги:
Развод, Юрий Бардаш

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