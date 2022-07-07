Супруга Бардаша прокомментировала их развод: Произошел развал семьи

Между супругами произошли политические разногласия.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская модель Елизавета Бардаш рассталась с украинским продюсером Юрием Бардашем. Мужчина, несмотря на войну в Украине, называет себя "русским человеком", Россию - "великой державой, а Украину - "фашистской". Модель, в свою очередь, поддерживает Украину.

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В сториз Инстаграма Елизавета прокомментировала развод с продюсером. Девушка отметила, что не понимает радости общественности их расставанию.

"Все так рады, а для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи," - заявила модель.

Елизавета прокомментировала развод с Юрием. instagram lisa.bardash

Отметим, что Елизавета и Юрий в браке с лета 2020 года. В этом же году у них родилась дочь Сара. У Бардаша от первого брака с певицей Луной есть также сын Георгий.

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