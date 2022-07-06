Звезда "Папика" объявила о помолвке

Дарья ответила "Да".

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса Дарья Рыбак, получившая популярность ролями в сериалах "Папик", "100 тысяч минут вместе" и "Сваты", получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Звезда сказала "да", о чем рассказала в соцсетях.

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Рыбак поделилась снимками на фоне море. На фото можно рассмотреть и кольцо на помолвку.

"Любовь всегда побеждает. Я сказала: "Да"," - подписала звезда.

Поклонники в комментариях принялись поздравлять Дарью со статусом "невеста".

Стоит отметить, что о возлюбленном Рыбак ничего неизвестно, даже его внешность. Актриса публикует совместные фото, на которых жених виден только со спины.

Ранее мы писали, что Полякова восхитилась украинским единством и желанием помочь согражданам. Певицу вдохновляет желание украинцев за границей помогать друг другу.