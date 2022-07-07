Екатерину Кухар с мужем "кинули" на деньги в США

Балетная труппа пожаловалась на трудности во время ряда благотворительных концертов.

Автор: Шапарь Анастасия

Премьер Национальной оперы Украины, муж балерины Екатерины Кухар - Александр Стоянов - поведал о сложностях их балетной труппы. С начала полномасштабной войны они дают благотворительные концерты по миру.

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Так, балетная труппа отправилась в тур по США. По словам Стоянова, тур не обошелся без неприятных инцидентов.

"Мы благодарны Латинской Америке за теплый прием и открытые сердца народа до нашей боли. Но не обошлось без некоторых нюансов… Я редко рассказываю о наших "приключениях", но в некоторых случаях невозможно молчать," - начал свой рассказ премьер.

instagram stoianov_aleksandr

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Некоторые организаторы отказались выполнять финансовые обязательства перед ними. Во время перелета также потерялись их концертные костюмы и декорации.

instagram stoianov_aleksandr

"Пятый месяц работы без выходных на художественном фронте. И последние дни были особенно непростыми… Четверо суток ночной передислокации и перелетов. Задержка и перенос рейсов. Ожидание в аэропорту между рейсами по 12 часов. С самолета на сцену… Потери декораций и костюмов авиакомпаниями. Нежелание некоторых организаторов выполнять финансовые обязательства, и, как следствие, покупка билетов за собственные средства и обещания организатора Латинской Америки: "Я вам когда-нибудь верну"," - рассказал Стоянов.

instagram stoianov_aleksandr

Премьер отметил, что сейчас нет возможности опускать руки. Они борются на своем, художественном фронте, поэтому не могут дать себе право устать.

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