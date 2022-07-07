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Екатерину Кухар с мужем "кинули" на деньги в США

Балетная труппа пожаловалась на трудности во время ряда благотворительных концертов.

Автор: Шапарь Анастасия
Екатерину Кухар с мужем "кинули" на деньги в США
Екатерина Кухар и Александр Стоянов.
instagram stoianov_aleksandr

Премьер Национальной оперы Украины, муж балерины Екатерины Кухар - Александр Стоянов - поведал о сложностях их балетной труппы. С начала полномасштабной войны они дают благотворительные концерты по миру.

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Так, балетная труппа отправилась в тур по США.  По словам Стоянова, тур не обошелся без неприятных инцидентов.

"Мы благодарны Латинской Америке за теплый прием и открытые сердца народа до нашей боли. Но не обошлось без некоторых нюансов… Я редко рассказываю о наших "приключениях", но в некоторых случаях невозможно молчать," - начал свой рассказ премьер.

instagram stoianov_aleksandr

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Некоторые организаторы отказались выполнять финансовые обязательства перед ними. Во время перелета также потерялись их концертные костюмы и декорации.

instagram stoianov_aleksandr

"Пятый месяц работы без выходных на художественном фронте. И последние дни были особенно непростыми… Четверо суток ночной передислокации и перелетов. Задержка и перенос рейсов. Ожидание в аэропорту между рейсами по 12 часов. С самолета на сцену… Потери декораций и костюмов авиакомпаниями. Нежелание некоторых организаторов выполнять финансовые обязательства, и, как следствие, покупка билетов за собственные средства и обещания организатора Латинской Америки: "Я вам когда-нибудь верну"," - рассказал Стоянов.

instagram stoianov_aleksandr

Премьер отметил, что сейчас нет возможности опускать руки. Они борются на своем, художественном фронте, поэтому не могут дать себе право устать. 

Ранее мы писали, что звезда "Спіймати Кайдаша" Антонина Хижняк поведала, как ее изменила полномасштабная война. Актриса поведала, что отправила сына в Тернопольскую область, а сама вернулась на Киевщину.

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Теги:
Екатерина Кухар, Александр Стоянов

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