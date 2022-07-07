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Звезда "Спіймати Кайдаша" Хижняк поделилась, как война изменила ее

24 февраля актриса находилась под Киевом и пробудилась от утренних взрывов.

Автор: Шапарь Анастасия
Звезда "Спіймати Кайдаша" Хижняк поделилась, как война изменила ее
Антонина Хижняк.
instagram tonya_actress

Актриса, одна из главных героинь "Спіймати Кайдаша" Антонина Хижняк, поведала, как ее изменила полномасштабная война. 24 февраля звезда вместе с маленьким сыном была в Украинке под Киевом, и пробудились от утренних взрывов. Антонина рассказала, что сначала почувствовала страх и панику, а после решила не выезжать. В программе "Звездный путь" Антонина рассказала, что отправила сына в Тернопольскую область, а сама вернулась на Киевщину.

Хижняк поведала, что купила швейную машинку и стала шить украинские флаги, чтобы отправить их воинам ВСУ. Также звезда сдавала кровь и готовила еду для бойцов территориальной обороны.

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Антонина присоединилась к благотворительной инициативе актеров: выставила в качестве лота уникальные вещи, съемочные костюмы, чтобы приобрести кареты скорой помощи для украинской армии.

Актриса подчеркнула, что из-за войны все украинцы никогда не будут прежними. Отчего сейчас ее переполняют злость и ненависть к российским оккупантам.

"Я никогда не думала, что во мне может вмещаться столько злости, ненависти. Это качества и эмоции, которые мне абсолютно не присущи. Я всегда их пыталась из своей жизни убрать. Я привыкла максимально гармонично выстраивать свое окружение, без токсичных людей и еще кого-то. И сейчас понимать, какой монстр может во мне жить… Чувствовать такие сильные негативные эмоции от нашего врага. Эта война изменила всех. В какую сторону — я пока не знаю," - подчеркнула Хижняк.

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По словам Антонины, сейчас именно чувство ненависти помогает бороться с россиянами, которые насилуют женщин и детей, разрушают и стирают с лица земли города и села.

"Эта энергия ненависти сейчас позволяет нам выжить. Понятно, что когда-то мы должны будем превратиться снова в людей. Но сейчас мы все, как оголенный нерв — не трогай, потому что убьет. И это не говоря уже о том, что некоторые люди в буквальном смысле потеряли все: не только дом, но и родных, детей. Я не знаю, как это возможно пережить," - отметила актриса, сыгравшая Мотрю.

Ранее мы писали, что KOLA впервые рассказала, что свой популярный трек "Чи разом" посвятила возлюбленному Антону. Сейчас пара рассталась, но Настя продолжает носить помолвочное кольцо.

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Теги:
помощь пострадавшим, помощь армии, Спіймати Кайдаша

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