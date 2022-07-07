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KOLA рассталась с парнем-воином, которому посвятила трек "Чи разом"

Певица назвала причину расставания.

Автор: Шапарь Анастасия
KOLA рассталась с парнем-воином, которому посвятила трек "Чи разом"
Кola рассталась с женихом.
instagram.com/kola__official

Украинская певица KOLA впервые рассказала, что свой популярный трек "Чи разом" посвятила своему возлюбленному Антону, который проходит службу в ВСУ. Настя Прудиус, настоящее имя артистки, поведала в программе "Звездный путь", что они расстались. 

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KOLA рассказала, что написала песню за два дня, однако это не было просто.

"Это моя история с моим мужчиной, с которым мы разошлись четыре дня назад. Как и все пары, мы ссорились во время войны. Он в ВСУ. Когда я ему писала уже после ссоры: "Где ты? Отвечай. Мы вместе? Или нет? Что происходит, почему ты не пишешь?". Он не отвечал и, конечно, я очень расстраивалась и не знала, что себе думать и именно поэтому появились вот такие строки. Что я не понимаю уже день или ночь, или мы вместе, может ты уже забыл обо мне. А в куплете я хотела сказать о том, что сегодня уже для всех нас неважно во что ты одет, где ты спишь, кто тебе что-то сказал, ты просто себе живешь и мне нравится, что человечность сегодня вышла на первый план," - рассказала о душевном Настя.

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Однако о причинах расставания певица не рассказала, но дала понять, что российское вторжение наложило свой след.

"Это жизнь. Я не хочу рассказывать, потому что это наша личная история. Просто мы поговорили и поняли, что ну как-то так. Я не знаю. Эти все ссоры, когда ты долго не видишь человека. Плюс у него там постоянно стресс, у меня стресс. Может именно из-за этого. Я очень сильно плакала. Я думала у меня выпадут глаза. Я была, будто меня пчелы покусали. Я не ожидала, что это произойдет," - рассказала Настя Прудиус.

Антон сделал своей возлюбленной предложение, несмотря на расставание, KOLA продолжает носить помолвочное кольцо.

Ранее мы писали, что жена Бардаша прокомментировала расставание с продюсером. Модель отметила, что не понимает радости общественности их расставанию. 

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