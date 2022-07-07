"Это моя ответственность": Британская телеведущая приютила украинцев

Наташа Каплински объяснила причину своего благородного решения.

Автор: Шапарь Анастасия

Британская телеведущая Наташа Каплински поддержала Украину с первых дней полномасштабной войны. Звезда призналась, что сразу же решила оказать украинским переселенцам помощь. Об этом пишет The Telegraph.

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Теледива сообщила, что приютила украинцев по причине того, что сама беженка. Из-за политических проблем ее отец Рафаэль бежал из Южной Африки в Великобританию.

"Я сразу зарегистрировалась, чтобы дать дом украинской семье. Я из семьи беженцев, и мне очень повезло, поэтому я чувствовала, что это моя ответственность," - объяснила свое решение Наташа.

Каплински поселила у себя семью из 4 человек. Ведущая рассказала, как им живется в королевстве.

"Когда я забрала их четырех, отца, который частично ослеп и потому не мог воевать, мать, 12-летнего мальчика и шестилетнюю девочку, у них был лишь небольшой чемодан. Это замечательная семья и они очень благодарны, но просто хотят вернуться домой Они общаются по FaceTime с друзьями и семьей в Украине каждый день. Хуже всего для них то, что они не могут вернуться домой," - поделилась телеведущая.

Ранее мы писали, что шеф-повар Клопотенко рассказал, пополнит ли он украинскую армию. Во время вторжения Евгений в своих ресторанах готовит еду для большого количества людей: воинов и переселенцев.