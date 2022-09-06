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Британский бизнесмен оставил жену ради украинки, которой дал приют в своем доме

Хаакон Оверли занимается программой по поддержке украинских беженцев.

Автор: Шапарь Анастасия
Британский бизнесмен оставил жену ради украинки, которой дал приют в своем доме
Хаакон Оверли.
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Британский миллионер Хаакон Оверли оставил супругу и детей ради украинской беженки. 39-летнюю Марию Полончук предприниматель сам пригласил в свой дом, дав ей приют. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бизнесмен занимается продвижением программы по поддержке украинских беженцев. Поэтому лично предоставил возможность поселиться в своем особняке в графстве Суррей. Мария Полончук прожила в доме Оверли несколько месяцев, за которые бизнесмен принял решение уйти от жены Имоджин и детей школьного возраста.

Отметим, что состояние Хаакона Оверли оценивается в 5 миллионов фунтов или 5,8 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская объяснила, почему не могла уехать из Украины. Первая леди рассказала, что держит ее на плаву. 

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Теги:
Британия, помощь беженцам, Развод

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