Первая леди объяснила, почему не могла уехать из Украины: Внутри урагана не так страшно, как снаружи

Елена Зеленская отметила, что ее спасают действия.

Автор: Шапарь Анастасия

Первая леди Украины, супруга президента Украины Владимира Зеленского - Елена Зеленская - призналась, почему бы не смогла выехать из Украины даже в опасное военное время.

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В интервью ВВС супруга Зеленского отметила, что ей было бы тяжело покинуть Украину.

"Я не могла бы уехать. Потому что, знаете, внутри урагана не так страшно, как снаружи. Ты понимаешь, что ты здесь не один, ты со своими людьми. Мне было бы очень тяжело покинуть страну," - подчеркнула Елена.

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Также первая леди призналась, что нужно не "пассивно бояться", а действовать. По ее словам, ускоряют победу Украины повседневные дела и помощь людям.

"Ты должен подавать пример, кто-то должен остаться, у нас остаются самые смелые, наши ВСУ защищают нас, наши люди работают в тылу. Наша армия волонтеров делает невероятное. Всех этих людей нужно поддерживать. И я уверена, что это был бы самый плохой мой выбор, если бы я уехала. Это было бы неправильно и глупо с моей стороны," - отметила Зеленская.

Елена добавила, что они с мужем даже не обсуждали, оставаться в Украине или нет. Супруга президента была на 100% уверена, что "он останется".

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