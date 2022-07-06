Ким Кардашьян впервые прошлась по подиуму - видео

Ким впервые прошлась по подиуму в качестве модели.

Автор: Шапарь Анастасия

Светская львица, экс-жена Канье Уэста - Ким Кардашьян - предстала впервые в качестве модели. Демна Главасия, друг звезды и дизайнер бренда Balenciaga, смог уговорить Ким.

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Похудевшая Ким прошлась по подиуму в черном платье с выразительным декольте и голой спиной. Наряд - в стиле Balenciaga. Платье закрывает полностью руки с пальцами.

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