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Ким Кардашьян впервые прошлась по подиуму - видео

Ким впервые прошлась по подиуму в качестве модели.

Автор: Шапарь Анастасия
Ким Кардашьян впервые прошлась по подиуму - видео
Ким Кардашьян.
instagram kimkardashian

Светская львица, экс-жена Канье Уэста - Ким Кардашьян - предстала впервые в качестве модели. Демна Главасия, друг звезды и дизайнер бренда Balenciaga, смог уговорить Ким.

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Похудевшая Ким прошлась по подиуму в черном платье с выразительным декольте и голой спиной. Наряд - в стиле Balenciaga. Платье закрывает полностью руки с пальцами.

Ранее мы писали, что Рианна признана самой молодой self-made-миллиардершей в США. Состояние артистки - это не только доход с музыки.

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Теги:
показ, Ким Кардашьян

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