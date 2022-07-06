Рианну признали самой молодой self-made-миллиардершей в США

Певица попала в список самых богатых женщин Штатов, которые самостоятельно добились таких успехов.

Автор: Шапарь Анастасия

Американская певица Рианна признана самой молодой self-made-миллиардершей в США. Звезда попала в список самых богатых женщин, которые самостоятельно добились успеха согласно версии Forbes.

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Состояние Рианны оценивается в 1,4 миллиарда долларов. В 2022 году исполнительница заняла 21 место в списке Forbes, став единственной миллиардершей младше 40 лет. Певице - 34 года.

К слову, состояние артистки - это не только доход с музыки. Рианна является владелицей косметических брендов Fenty Beauty и Fenty Skin, а также нижнего белья Savage X Fenty.

В 2018-м году самой молодой миллиардершей США стала Кайли Дженнер, но после Forbes пересчитал и убрал данный статус с сестры Кайли.

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