Травести-дива Монро призналась, может ли получить повестку

По документам актриса является мужчиной.

Автор: Шапарь Анастасия

Многие украинские звезды с началом полномасштабной войны вступили в ряды Территориальной обороны и ВСУ. О желании быть полезной в сложное для Украины время заявила и травести-дива Монро в интервью для YouTube-проекта "Це ніхто не буде дивитися".

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Актриса рассказала, что может получить повестку в армию, так как по документам мужчина. Уклоняться и прятаться не собирается, но по медицинским показателям ее не возьмут в ВС Украины.

"Я пойду на медкомиссию и будет осмотр у психиатра. С диагнозом "трансгендерность" в армию не берут," - заявила Монро.

Артистка рассказала, почему ранее не получила данную справку.

"Я жила в пузыре. Меня устраивал мой биологический пол, меня устраивало то, что по документам я мужчина, но в социальной площади я живу как женщина," - объяснила Монро.

К слову, сбегать из Украины травести-дива не собирается. Уклоняться от призыва тоже.

"Если придется воевать, я буду работать в Генштабе, буду работать в тылу. Есть масса других профессий, небоевых должностей. Я могу работать с дома, могу работать с компьютера - есть много сфер, где я могу работать на армию," - подытожила Монро.

Ранее мы писали, что Дзидзьо имел опыт работы в таможне. Исполнитель рассказал, как оказался на данной должности, а также почему решил уйти.