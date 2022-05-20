Лепс заступился за Пугачеву и осудил Галкина

По словам Григория Лепса, не нужно вешать ярлыки на Примадонну. Она, предполагает певец, вернется в РФ.

Григорий Лепс, недавно посетивший оккупированный Донецк, вдруг поддержал Аллу Пугачеву. Дело в том, что многие его сограждане-россияне критикуют Примадонну за выезд из РФ после вторжения последней в Украину. Сейчас артистка вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми находится в Израиле.

Читай также: "Считаю его героем": Анатолий Анатолич представил оду Максиму Галкину

Алла Пугачева не высказывается прямо насчет действий Кремля. То есть поддерживает она их, или нет – точно не известно. Однако, как считает ведущий Аталолий Анатолич, ее позицию доносит через свои слова Максим Галкин. А последний дал четко понять, за что он выступает, а что – осуждает.

Молчание женщины, которая поет, Лепс не считает поводом ее клеймить. Как это, например, делает Надежда Бабкина. По словам последней, Борисовна "плюнула в родину из-за границы". Тем временем Григорий распространяет в среде своих пропутинских единомышленников, что Пугачева полетела в Израиль для отдыха. И, мол, скоро вернется. Также Лепс считает супругу Галкина выдающейся артисткой.

"Зачем сразу ставить ярлыки? Пугачева – большая артистка. Может, просто человек отдыхает. От нее не было никаких заявлений в ту или иную сторону. Люди вернутся на родину, будут работать и будут работать хорошо", – молвил во время пресс-конференции певец.

Читай также: Кароль о грядущем Лепса: "Ты будешь едой для червяков"

А вот Галкин не заслужил в глазах Лепса такой похвалы и поддержки. Исполнитель намекнул, что осуждает миролюбивую позицию комика.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс ответил Тине Кароль, которая прозвала его "кормом для червей". Исполнитель не стал грубить артистке.