Лазарев столкнулся с проблемами в карьере из-за политических метаний

Российский певец Сергей Лазарев сперва осудил войну в Украине, потом рассказывал о любви к своей стране. Но отказ выступать на пропагандистском концерте для него был чреват последствиями.

Неопределенное отношение Сергея Лазарева к политическому курсу своей страны повлекло за собой последствия для его профессиональной деятельности. Теперь певец без понятия, где ему заниматься карьерой.

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Дело в том, что 24 февраля текущего года – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину – Лазарев осудил войну и приз вал к миру. Позже – удалил это свое заявление и заговорил о патриотизме. Более того: Сергей согласился выступать на Z-концерте, к которому певца не подпустили. Перед шоу неопределившемуся готовили встречу с жителями Донбасса в России и пресс-конференцию на тему поддержки действий Кремля. Однако Лазарев снова включил заднюю, за что его и ушли.

Исполнитель заявляет, что поставил на паузу активную творческую деятельность. В частности – з-за санкций.

"Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно", – передали слова певца в StarHit.

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Напомним о том, что Сергей Лазарев заявил о публикации фейка в СМИ. Певец рассказал, что является русским и никогда не стыдился этого.