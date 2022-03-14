Дмитрий Дикусар пережил обстрел баллистическими ракетами

Хореографу, который стал солдатом, удалось быстро передислоцироваться с другими военными.

Артист выложил фото и видео с последствиями атаки

27 февраля этого года, на четвертый день российского вторждения в Украину, Дмитрий Дикусар сообщил у себя в Инстаграме, что пополнил ряды ВСУ в качестве солдата.

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Неделю назад он выполнил поклон в камуфляже и поведал, что находится в окружении сослуживцев разных профессий.

А сегодня, 14 марта 2022-го, хореограф сообщил о пережитом авиаударе баллистическими ракетами.

"Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться. Поэтому, если у этих вы**ядков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовых брать в плен этих…(мы не знали, ехали на учение) стало значительно меньше… Слава ВСУ! Слава нації! P. S. Наш флаг подгорел, но выдержал!" – написал танцор.

Дикусар выставил фото сожженной территории и транспорта, а также видео последствий авиаудара.

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В комментариях Дикусару пишут, чтобы берег себя. Телеведущая и блогерша Леся Никитюк добавила флаг Украины и эмодзи в виде ладоней молящегося, а коллега Илона Гвоздева поставила лайк.

Ранее сообщалось, что о военных событиях в Украине высказался Тимур Бекмамбетов. Режиссер также готовит проект, в котором расскажет об информационной войне, идущей вместе в войной пушек и бомб.