Бекмамбетов осудил "трагедию" в Украине

Еще российско-казахский режиссер Тимур Бекмамбетов сообщил, что работает над проектом, анализирующим цифровые аспекты российско-украинского конфликта.

Режиссер готовит фильм о вранье в медиасфере во время российско-украинского противостояния

Фильммейкер Тимур Бекмамбетов, который живет в Лос-Анджелесе, провел интервью с представителями Deadline из Израиля. Он назвал нынешнюю ситуацию в Украине "монументальным бедствием".

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Бекмамбетов родился в Казахстане и, по его словам, провел много лет в украинских городах Чернигове и Херсоне, прежде чем сделать себе имя на российских фильмах, которые широко смотрели как в России, так и в Украине.

"Это мир, в котором мы жили, и душераздирающе видеть, как он развалился за одну ночь", – сказал киномастер.

Бекмамбетов также сообщил, что в настоящее время работает над документальным проектом DWW1, в котором будет показано развитие конфликта на цифровой арене. Фильм частично вдохновлен первым полнометражным фильмом Бекмамбетова "Побег из Афганистана" (лента о том, как Советский Союз вводит войска в южно-азиатскую страну).

"Это вызывает так много параллелей с тем, что происходит сейчас. Не только с точки зрения самой военной кампании, но и того, как официальные лица вводят общественность в заблуждение относительно войны. Разница только в одном: на этот раз ран больше, потому что люди получают их не только на реальном поле боя, но и в цифровом пространстве. Боевые действия разворачиваются на экранах наших устройств, делая нас то добровольными, то невольными участниками или соучастниками, уничтожающими то, чего не могут достичь снаряды и ракеты".

"Мы будем собирать доказательства и истории о том, как цифровое пространство стало не только бесценным инструментом для оперативных сообщений с поля боя, но и средством распространения фальшивых и вводящих в заблуждение материалов. Беспрецедентная война в социальных сетях ставит большие вопросы о том, как бороться с поляризацией, насилием, разжиганием ненависти, дезинформацией и пропагандой, а также как обеспечить доступ к проверенной и надежной информации", – добавил Бекмамбетов.

На вопрос, как он относится к реакции международного киносообщества на конфликт, в котором российские фильмы были запрещены к показу на некоторых фестивалях, а также на церемонии вручения наград European Film Awards в этом году, Бекмамбетов назвал реакцию "эмоциональной, искренней и разумной".

"Возможно, сейчас не самое подходящее время для фестивалей в целом: пока в Украине льется кровь, европейские фестивальные кроваво-красные ковры обретают зловещий смысл", – молвил режиссер.

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На вопрос о том, смогут ли российские кинематографисты получить доступ к государственному финансированию в будущем, учитывая санкции, введенные против России, Бекмамбетов сказал, что "многие проекты будут приостановлены или отложены с учетом обстоятельств".

Ранее мы писали о том, что российский режиссер Никита Михалков всецело поддержал "военную спецоперацию" Путина. "Украина, США и Европа начали готовить эту войну в 1991 году", – сказал он.