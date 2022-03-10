Режиссер и ведущий Орла и Решки выехал из захваченной Бучи

Прежде Алан Бадоев писал, что Евгений Синельников не может покинуть город.

Режиссеру и ведущему "Орла и решки" удалось эвакуироваться из города Буча под Киевом. Об этом поведал его коллега и друг Антон Птушкин у себя в Телеграме. Соседям Синельникова спастись не удалось.

"Женя Синельников жив и эвакуировался сегодня вместе с семьей. Его соседи погибли", – сообщил Птушкин.

Читай также: Бадоев россиянам: "Однажды вы увидите себя с зашитыми ртами"

До того, как с Евгением пропала связь, он поведал о круглосуточных жестоких боях близ его дома, а также попадание в соседский дом ракеты.

Читай также: Михалков подал вторжение своей страны в Украину как спасение России

Ранее мы писали о том, что Синельников находился в Буче с 9-летним сыном. Бадоев написал, что их и других мирных жителей не выпускают и не дают гуманитарный коридор.