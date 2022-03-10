Режиссер и ведущий Орла и Решки выехал из захваченной Бучи
Прежде Алан Бадоев писал, что Евгений Синельников не может покинуть город.
Соседи ведущего не выжили
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Режиссеру и ведущему "Орла и решки" удалось эвакуироваться из города Буча под Киевом. Об этом поведал его коллега и друг Антон Птушкин у себя в Телеграме. Соседям Синельникова спастись не удалось.
"Женя Синельников жив и эвакуировался сегодня вместе с семьей. Его соседи погибли", – сообщил Птушкин.
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До того, как с Евгением пропала связь, он поведал о круглосуточных жестоких боях близ его дома, а также попадание в соседский дом ракеты.
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Ранее мы писали о том, что Синельников находился в Буче с 9-летним сыном. Бадоев написал, что их и других мирных жителей не выпускают и не дают гуманитарный коридор.