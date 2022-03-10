Бадоев россиянам: "Однажды вы увидите себя с зашитыми ртами"

Клипмейкер написал новое обращение, в котором вылил свои отчаяние и надежду, а также злость и доброту.

Бадоев: "Меня не тешат победы наших доблестных солдат над врагом, не успокаивают политические и экономические прогнозы краха чужой, но близкой страны… Я чувствую невероятный урон, мы все его ощущаем"

Алан Бадоев, снявший множество клипов исполнителям из Украины, России и дальнего зарубежья, написал новый пост. В нем режиссер снова обратился к россиянам. Клипмейкер пересмотрел некоторые свои взгляды:

"Всю жизнь, без преувеличения, я верил в силу добра, в несокрушимость улыбки и в дружески протянутую руку. Мне было очевидно: если не делать зла, то зло не придет в мой дом. Я пытался сохранить внутреннего ребенка в себе и в друзьях, которых люблю всей душой. И что же… Неужели все безвозвратно потеряно, разбито о безжалостную реальность. Неужели в нашей жизни нет места для чуда…"

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Сейчас психологическое состояние Алана Бадоева несколько подкошено:

"Этой ночью я не могу найти волшебство. Меня не тешат победы наших доблестных солдат над врагом, не успокаивают политические и экономические прогнозы краха чужой, но близкой страны… Я чувствую невероятный урон, мы все его ощущаем. Глаза, впитавшие образы этой войны, больше не слезоточат, они пролистывают ушедшие жизни людей, черствеют. Я точно знаю: победа над безобразным чудовищем уже близко, так подсказывает мне сердце. Но сегодня я в отчаянии от того, что ее не увидят погибшие украинцы, дети... Они не услышат пение птиц и не восхитятся новому дню. У них украли жизнь. За что? Почему?"

Скорбь – то, что наполняет режиссера, снявшего клипы Ирине Билык, Максу Барских, Филиппу Киркорову, Гайтане, Светлане Лободе и другим представителям шоу-бизнеса:

"Я не могу найти этому оправдание, ведь в сказках этого не пишут. Я скорблю по ним и спрашиваю себя… Спрашиваю вас… Что нужно сделать, что бы людей не убивали люди. Что бы на РОДДОМЫ НЕ ПАДАЛИ БОМБЫ! Что бы все мы помнили: нет ничего священнее человеческой жизни. Ничего! Читай также: Михалков подал вторжение своей страны в Украину как спасение России Я не желаю зла, но искренне верю и жду ужасного, опустошающего прозрения всем, кто скрывает свой голос. Вы прозреете и однажды увидите в зеркале свое уродливое отражение с зашитыми ртами. Вы продали себя страху, оставайтесь в нем навсегда".

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Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук спел "Човен" у памятника Дюку в Южной Пальмире. Одесса укрепилась перед возможным наступлением россиян, заставив мешками с песком исторический центр города.