АфишаАфиша

Ведущий Орла и решки не выходит на связь из Бучи

Евгений Синельников, который прежде радовал зрителей кадрами из других стран в тревел-шоу, вместе с маленьким сыном находится в захваченном россиянами городе.

Автор: Дмитрий Сыч
Ведущий Орла и решки не выходит на связь из Бучи
Последюю информацию об узнаваемой личности поведал Алан Бадоев
instagram synelnykov_yevgen

До недавнего времени не было данных о том, что случилось с режиссером и одним из ведущих популярного тревел-проекта Евгением Синельниковым. Теперь клипмейкер Алан Бадоев сообщил у себя в Инстаграме, что мужчина с 9-летним сыном Алексеем не может покинуть Бучу. Сейчас город в Киевской области находится под контролем российских солдат.

Читай также: Тилль Линдеманн помогает беженцам из Украины на берлинском вокзале

Бадоев также отметил, что с Синельниковым, кроме его сына, находятся другие дети.

"Главный режиссер и ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников со своим маленьким сыном, с родственниками и как минимум еще пятью детьми находится в окружении российских солдат в Буче! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор. Как вам такая реальность?! Дай Бог вашим детям и семьям не испытать подобного…", – подписал видеоролик в Инстаграме Бадоев.  

instagram alanbadoev

Прежде другой ведущий программы Антон Птушкин сообщал, что уже сутки не может связаться с коллегой. В последний раз режиссер сообщал о жестоких боях в Буче и падении прямо возле его дома ракеты. Еще он рассказал, что с семьей не выходит из подвала из-за повышенной опасности на улице.  

Читай также: Ким и Вакарчук записали вместе "привет из Украины"

Ранее мы писали о том, что коллега вышеупомянутых людей Регина Тодоренко молчит о войне в Украине. Она не рассказывает о кровавых событиях на родине после принятия в РФ "закона о фейках".  

Читайте нас в Google.News
Теги:
Орел и Решка, ведущий, военный конфликт, Алан Бадоев

Статьи по теме

Иван Ургант покинул РФ
Иван Ургант покинул РФ
Украинские аниматоры объяснили детям события в стране – мультфильм
Украинские аниматоры объяснили детям события в стране – мультфильм
Синельников из Орла и решки записал обращения после эвакуации из Бучи
Синельников из Орла и решки записал обращения после эвакуации из Бучи
Леся Никитюк выложила телефонный разговор российских военных-мародеров
Леся Никитюк выложила телефонный разговор российских военных-мародеров
Полякова рассказала о разнице между "московским карликом" и украинцами
Полякова рассказала о разнице между "московским карликом" и украинцами
Комаровский ответил, есть ли в Украине бактериологическое оружие
Комаровский ответил, есть ли в Украине бактериологическое оружие

Допомогти журналістам

Личность дня

Исполнилось 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко – мощные стихи

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK