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Горбунов о военной службе Дикусара: Для меня было открытием

В марте хореограф сообщил, что пополнил ряды ВСУ.

Автор: Шапарь Анастасия
Горбунов о военной службе Дикусара: Для меня было открытием
Юрий Горбунов и Дмитрий Дикусар.

Украинский ведущий Юрий Горбунов признался, что был удивлен, когда узнал, что украинский хореограф Дмитрий Дикусар отправился воевать за Украину. В интервью для канала "Розмова" шоумен рассказал, что танцор всегда отличался лояльностью к конфликтам.

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Горбунов и Дикусар давно и хорошо знакомы, поэтому не ожидал от приятеля, что он возьмет оружие и пойдет защищать родную страну. 

"Диму я очень хорошо и давно знаю. Очень лояльный к разным конфликтным ситуациям, очень откровенный. И то, что именно Дима взял в руки оружие, – это для меня было таким открытием," - подчеркнул Юрий.

Дикусар пополнил ряды ВСУ в начале вторжения.
Дикусар пополнил ряды ВСУ в начале вторжения.
instagram dikusar_dmitriy

Ранее мы писали, что Оля Цибульская объяснила, почему 20 лет скрывала лицо мужа от общественности. 

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Теги:
украинская армия, Юрий Горбунов, Дикусар

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