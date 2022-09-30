Горбунов о военной службе Дикусара: Для меня было открытием

В марте хореограф сообщил, что пополнил ряды ВСУ.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Юрий Горбунов признался, что был удивлен, когда узнал, что украинский хореограф Дмитрий Дикусар отправился воевать за Украину. В интервью для канала "Розмова" шоумен рассказал, что танцор всегда отличался лояльностью к конфликтам.

Читай также: Ольга Харлан рассказала об общении с Дикусаром, который на фронте: Немного прослезилась

Горбунов и Дикусар давно и хорошо знакомы, поэтому не ожидал от приятеля, что он возьмет оружие и пойдет защищать родную страну.

"Диму я очень хорошо и давно знаю. Очень лояльный к разным конфликтным ситуациям, очень откровенный. И то, что именно Дима взял в руки оружие, – это для меня было таким открытием," - подчеркнул Юрий.

Дикусар пополнил ряды ВСУ в начале вторжения. instagram dikusar_dmitriy

Ранее мы писали, что Оля Цибульская объяснила, почему 20 лет скрывала лицо мужа от общественности.