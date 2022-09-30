Цибульская объяснила, почему 20 лет скрывала мужа: Не делала из этого шоу

В августе певица впервые показала лицо мужа, опровергнув многочисленные слухи о романах с коллегами.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Цибульская замужем 20 лет. Однако все эти годы звезда скрывала лицо Сергея. В августе артистка сорвала все маски и представила бизнесмена публике. В интервью "Факти. Life" артистка объяснила, для чего была такая скрытность.

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Цибульская объяснила, что не хотела из личной жизни делать шоу.

"Есть люди, для которых публичность – часть работы, как у меня. Сергею публичность никогда не была нужна. Сейчас аналогично. Я никогда не скрывала семью. Просто не делала из этого шоу. Ибо должно оставаться в жизни что-то сакральное," – подчеркнула певица.

Оля Цибульская с мужем вместе 20 лет. instagram cybulskaya

Также артистка отметила, что с начала полномасштабной войны вся жизнь перевернулась, поэтому она решила полностью открыться перед аудиторией.

"Жизнь сама расставила все точки над и: мы все прячемся в одних укрытиях от ракет. Скрываться от журналистов стало бессмысленно," - высказалась Оля.

Певица пошутила, что теперь приучает мужа к публичной жизни: "Снимай бегом! Ты же теперь публичный человек", – этот аргумент помогает мне избавиться от его старых носков".

Ранее мы писали, что Цибульская рассказала, как ее "штормило" от того, что коллеги по шоу-бизнесу "переобулись" после 24 февраля.