Цибульская о коллегах, которые "переобулись" после вторжения: Меня штормило

Артистка призналась, что всегда верила в украинский шоу-бизнес.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что думает об украинских звездах, которые после 24 февраля "вдруг" стали патриотами. В интервью "Фактам ICTV" артистка призналась, что сначала ее начало штормить, но потом она приняла как данность.

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Цибульская подчеркнула, что всегда верила в украинский шоу-бизнес, который после 24 февраля стал именно таковым: "Я готова ради этого закрыть глаза на некоторые хайполовов".

"В начале, когда шоу-бизнес вдруг начал массово заворачиваться в патриотизм, меня штормило. Цепляло за живое как слушатели возносили к небу тех, кто наконец спел на украинском, отказался от ротаций и гастролей в РФ. А те, кто никогда туда не рвался или вечно вкладывался в родное - остались за кадром. Потом я себя овладела. И попросила у небес, чтобы те изменения, которые сделали коллеги, были действительно обусловлены искренней любовью, осознанием ошибок, а не российским рынком, который просто отпал, как опция для заработков," - отметила Оля.

На вопрос журналистов, почему многие украинские звезды, которые ездили в РФ после 2014 года, "раскаялись" только после 24 февраля, Цибульская дала исчерпывающий ответ.

"Потому что 24 февраля беда пришла к каждому в дом. Конкретно к каждому. Полномасштабная война коснулась всех. Есть люди, которые только так осознают разницу между черным и белым. Голубям мира поджарило собственную ср**у," - ответила Оля.

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Певица высказалась также по поводу украинского языка.

"Моя задача, как артистки — не думать, а говорить и петь на родном так, чтобы возле меня людям хотелось поступать с такой же любовью и точно так же. Потому что всем, у кого есть душа, хочется приобщиться к прекрасному. А прекраснее Украины и украинского я не знаю," - подчеркнула Цибульская.

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