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Ольга Харлан рассказала об общении с Дикусаром, который на фронте: Немного прослезилась

Олимпийская чемпионка и хореограф вместе участвовали в "Танцах со звездами".

Автор: Шапарь Анастасия
Ольга Харлан рассказала об общении с Дикусаром, который на фронте: Немного прослезилась
Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан.
instagram dikusar_dmitriy

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая участвовала в "Танцах со звездами" в паре с Дмитрием Дикусаром, призналась, что продолжает общаться с хореографом. С начала полномасштабной войны Дикусар пополнил ряды украинской армии и находится сейчас на фронте.

В интервью "Rostyslove Production" спортсменка рассказала, что она не удивлена решению Дмитрия пойти защищать Украину.

"Когда я увидела, что он там, это меня не шокировало. Это было нормально для Димы. Он мужчина своего слова и он всегда был честен, он хочет справедливости всегда," - подчеркнула Харлан.

Дмитрий Дикусар.
Дмитрий Дикусар.
instagram dikusar_dmitriy

Также чемпионка призналась, что на "Танцах " они с Дикусаром очень подружились.

"Этот проект дал мне светлого человека, который очень вежливый и хороший. Я очень рада, что он появился в моей жизни. Он очень крутой друг," - отметила Ольга.

Также Харлан поделилась, что время от времени списывается с воином-другом. Также она была очень польщена, что он нашел время девушку поздравить с днем рождения.

"Лишь иногда я ему пишу, я знаю, что он очень занят там, у него есть чем там заняться. Он действительно очень скромный человек. Это было такое: "Привет, как ты? Как дела?". Он говорит: "У меня все хорошо". Мне этого достаточно, если он мне уже отвечает. Также он поздравил меня на день рождения. Я не ожидала этого и когда я получила это сообщение, я немного прослезилась, потому что мне было очень приятно, что даже в такой атмосфере, что он там помнит о моем дне рождения," — поведала Ольга Харлан.

Ранее мы писали, что Тина Кароль опубликовала стильный клип на мотивационную песню "Вільні. Незламні".

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Теги:
украинская армия, Дикусар

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