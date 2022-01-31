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Жена Гордона похвасталась растяжкой

Алеся показала умения в растяжке, позируя в ярких лосинах.

Автор: Шапарь Анастасия
Жена Гордона похвасталась растяжкой
Дмитрий и Алеся воспитывают трех общих дочек.
instagram gordondmytro

Журналистка и супруга Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - похвасталась умениями в растяжке. Главный редактор поделилась серией снимков, где показала, как занимается стретчингом дома для поддержания подтянутой фигуры. 

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Алеся выбрала для домашней тренировки черную футболку и ярко-розовые лосины и носки. Супруга Гордона похвасталась шикарной растяжкой, которую продемонстрировала на нескольких снимках.

Алеся Бацман похвасталась гибкостью.
Алеся Бацман похвасталась гибкостью.
instagram alesiabatsman

В комментариях поклонники удивились и восхитились умениями и гибкостью журналистки. Также отметили, как повезло Дмитрию Гордону.

Алеся Бацман похвасталась гибкостью.
Алеся Бацман похвасталась гибкостью.
instagram alesiabatsman

Ранее мы писали, что Алеся рассказала, кто спродюсировал ее мужа. По словам Бацман, во всех успехах ее супруга можно хвалить трех людей.

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Теги:
Дмитрий Гордон, Алеся Бацман

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