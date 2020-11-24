Покойный Армен Джигарханян может стать отцом

Родить от него собирается исполнительница Алена Кравец.

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Актер Армен Джигарханян почил 14 ноября. Ему было 85 лет. Но это не причина, чтобы от знаменитости не появлялись дети. Так считает 35-летняя российская певица, актриса и модель Алена Кравец. Об этом сообщают "Дни".

Криоконсервация спермы, пишет издание, сегодня – популярная у знаменитостей услуга. В жидком азоте при температуре –196 °C останавливаются все биохимические процессы и семя может храниться сколько угодно. Сбережение такого генетического материала на протяжении года стоит примерно 160 долларов.

По словам вышеупомянутой певицы, незадолго до смерти участник более трех сотен фильмов посещал элитный центр планирования семьи на Рублевке. Там народный артист оставил храниться свое семя. При этом Кравец не располагает данными, где именно отыскать замороженные сперматозоиды кинозвезды. Но она готова воспользоваться биоматериалом, чтобы родить от Армена.

Кравец даже подумала об именах для потенциальных детей. Мальчика она желает назвать Арменом (в честь скончавшегося актера), девочку – Еленой (в честь его покойной дочери).

Документально желание Алены пока не подтверждено. Певица сама подчеркивает, что основывается лишь на слухах в своем окружении. Она готова обратиться к Виталине Цымбалюк-Романовской, бывшей супруге Джигарханяна, дабы разузнать подробности. В случае подтверждения догадок, модель поговорит и со своим мужем.

По словам Кравец, это – чудесный генетический материал, на основе которого родятся красивые, талантливые отпрыски, полные сил до старости. А еще, мол, дочь давно просила актрису родить брата или сестру.

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Армен Борисович, к слову, не имел кровных детей. Единственная дочь актера Елена умерла в 1988 году, отравившись угарным газом. Наследниками артиста являются пасынок Степан Джигарханян и вдова Татьяна Власова.

Ранее сообщалось о том, что о недуге рассказал исполнитель роли Марти МакФлая в трилогии "Назад в будущее".